Рухнувший под Пермью дельталет принадлежал одному из пострадавших

Пермь, 3 мая. Хозяином летательного аппарата, который потерпел крушение недалеко от населенного пункта Лямино, оказался бизнесмен Павел Т.

Как стало известно ФАН, в Чусовском городском округе рухнул не дельтаплан, а дельталет «Русская механика». Во время ЧП им управлял собственник. В качестве пассажира был Владимир С. — бизнесмен, компания которого специализируется на оказании услуг, связанных с использованием информационных технологий и вычислительной техники.

Оба пострадавших в настоящее время находятся в больнице. Одному из них провели операцию. По предварительным прогнозам медиков, угрозы жизни для пациентов нет. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.