В поисках ноутбука Нэнси Пелоси: почему ФБР терроризирует жителей США

Сотрудники ФБР проводят оперативные мероприятия по все территории Соединенных Штатов, врываются в дома простых американцев с обысками в поисках ноутбука спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает телеканал Fox News.

История, которую можно сравнить с сюжетом знаменитого американского телесериала «Санта Барбара», началась 6 января, когда после митинга Дональда Трампа протестующие ворвались в здание Капитолия. Работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

Все бы ничего, но уже 9 января появилась информация о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси лишилась ноутбука после захвата Капитолия. Об этом рассказал ее помощник Дрю Хэммилл. По его словам, бунтовщики похитили ноутбук из зала для конференций, а портативное устройство использовалось только для проведения презентаций.

Фактически сразу же под подозрение сотрудников правоохранительных органов попал 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон из штата Джорджия, который также был замечен среди людей, штурмовавших Капитолий. Предполагалось, что именно он украл ноутбук Нэнси Пелоси. Естественно, стражи порядка нагрянули к нему домой с обыском. У подозреваемого обнаружили и впоследствии изъяли две винтовки.

Вскоре после проведенного обыска участник штурма, находящийся под домашним арестом, скончался. Он был найден в подвале собственного дома. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от огнестрельного ранения в грудь. Остается только гадать, по какой причине Кристофер Стэнтон решил покончить с собой таким странным способом.

Но на этом история с поиском ноутбука Нэнси Пелоси не закончилась. В середине января американские спецслужбы нашли нового подозреваемого — им оказалась 22-летняя Райли Уильямс, которая также принимала участие в штурме Капитолия. Сведения о виновности гражданки Соединенных Штатов ФБР получило от ее возлюбленного, с которым она якобы поделилась видео похищения. Райли Уильямс задержали в штате Пенсильвания и доставили в Вашингтон для дальнейших разбирательств.

ФАН нашел предварительное обвинительное заключение спецагента ФБР. В нем дознаватель, собирающий материалы для суда, указал, что Уильямс можно отпустить до судебных слушаний. Однако обвинительная сторона захотела оставить ее за решеткой. А все из-за того, что Райли Уильямс заподозрили чуть ли не в государственной измене. Ей хотят предъявить обвинения в «шпионаже» в пользу России, поэтому девушка останется в тюрьме, поскольку может попробовать сбежать.

Пока Райли Уильямс предъявлено всего три обвинения: проникновение на режимный охраняемый объект, нарушение функционирования органов власти и хищение госсобственности. Сверху прокурор хочет накинуть покушение на продажу ноутбука Службе внешней разведки России, несмотря на то, что во время обысков американским спецслужбам так и не удалось обнаружить «драгоценный» девайс. Примечательно, что за «шпионаж» в пользу России Райли Уильямс грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Казалось бы, что в расследовании можно поставить жирную точку. Но нет. Американский телеканал Fox News сообщил, что ФБР продолжает терроризировать жителей США в поисках ноутбука Нэнси Пелоси. Так, Мэрилин Хьюпер, которая вместе со своим мужем владеет отелем Homer Inn & Spa в городе Хомер на Аляске, заявила, что недавно в ее дом ворвались федеральные агенты. Они надели на супружескую пару наручники, а также конфисковали их личные мобильные телефоны и ноутбуки.

По словам Мэрилин, мобильный телефон ее мужа Пола Хьюпера тоже был подвергнут судебно-медицинской экспертизе агентами. Позже его вернули владельцу. Когда американская поинтересовалась у сотрудников ФБР, почему они ворвались в ее дом без предупреждения, они заявили, что постучали, но им так никто и не ответил. Как рассказала женщина, обыск был проведен ФБР и офицером полиции Капитолия. Пресс-секретарь местного отделения ФБР Хлоя Мартин подтвердила факт обыска в отеле Homer Inn and Spa.

Homer woman says FBI search of her home was case of mistaken identity tied to Capitol riot: https://t.co/NDTEJuBugQ