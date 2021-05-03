В поисках ноутбука Нэнси Пелоси: почему ФБР терроризирует жителей США

Сотрудники ФБР проводят оперативные мероприятия по все территории Соединенных Штатов, врываются в дома простых американцев с обысками в поисках ноутбука спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает телеканал Fox News.

История, которую можно сравнить с сюжетом знаменитого американского телесериала «Санта Барбара», началась 6 января, когда после митинга Дональда Трампа протестующие ворвались в здание Капитолия. Работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

Все бы ничего, но уже 9 января появилась информация о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси лишилась ноутбука после захвата Капитолия. Об этом рассказал ее помощник Дрю Хэммилл. По его словам, бунтовщики похитили ноутбук из зала для конференций, а портативное устройство использовалось только для проведения презентаций.

Фактически сразу же под подозрение сотрудников правоохранительных органов попал 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон из штата Джорджия, который также был замечен среди людей, штурмовавших Капитолий. Предполагалось, что именно он украл ноутбук Нэнси Пелоси. Естественно, стражи порядка нагрянули к нему домой с обыском. У подозреваемого обнаружили и впоследствии изъяли две винтовки.

Вскоре после проведенного обыска участник штурма, находящийся под домашним арестом, скончался. Он был найден в подвале собственного дома. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от огнестрельного ранения в грудь. Остается только гадать, по какой причине Кристофер Стэнтон решил покончить с собой таким странным способом.

Но на этом история с поиском ноутбука Нэнси Пелоси не закончилась. В середине января американские спецслужбы нашли нового подозреваемого — им оказалась 22-летняя Райли Уильямс, которая также принимала участие в штурме Капитолия. Сведения о виновности гражданки Соединенных Штатов ФБР получило от ее возлюбленного, с которым она якобы поделилась видео похищения. Райли Уильямс задержали в штате Пенсильвания и доставили в Вашингтон для дальнейших разбирательств.

Федеральное агентство новостей /

ФАН нашел предварительное обвинительное заключение спецагента ФБР. В нем дознаватель, собирающий материалы для суда, указал, что Уильямс можно отпустить до судебных слушаний. Однако обвинительная сторона захотела оставить ее за решеткой. А все из-за того, что Райли Уильямс заподозрили чуть ли не в государственной измене. Ей хотят предъявить обвинения в «шпионаже» в пользу России, поэтому девушка останется в тюрьме, поскольку может попробовать сбежать.

Пока Райли Уильямс предъявлено всего три обвинения: проникновение на режимный охраняемый объект, нарушение функционирования органов власти и хищение госсобственности. Сверху прокурор хочет накинуть покушение на продажу ноутбука Службе внешней разведки России, несмотря на то, что во время обысков американским спецслужбам так и не удалось обнаружить «драгоценный» девайс. Примечательно, что за «шпионаж» в пользу России Райли Уильямс грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Казалось бы, что в расследовании можно поставить жирную точку. Но нет. Американский телеканал Fox News сообщил, что ФБР продолжает терроризировать жителей США в поисках ноутбука Нэнси Пелоси. Так, Мэрилин Хьюпер, которая вместе со своим мужем владеет отелем Homer Inn & Spa в городе Хомер на Аляске, заявила, что недавно в ее дом ворвались федеральные агенты. Они надели на супружескую пару наручники, а также конфисковали их личные мобильные телефоны и ноутбуки.

«Я думаю, что почти сразу они сказали: «Ну, вы, вероятно, знаете, почему мы здесь?» или что-то в этом роде. Они заявили: «Ну, мы пришли за ноутбуком Нэнси Пелоси», — заявила американка, отметив, что высказывание агентов ФБР вызвало у нее удивление.

По словам Мэрилин, мобильный телефон ее мужа Пола Хьюпера тоже был подвергнут судебно-медицинской экспертизе агентами. Позже его вернули владельцу. Когда американская поинтересовалась у сотрудников ФБР, почему они ворвались в ее дом без предупреждения, они заявили, что постучали, но им так никто и не ответил. Как рассказала женщина, обыск был проведен ФБР и офицером полиции Капитолия. Пресс-секретарь местного отделения ФБР Хлоя Мартин подтвердила факт обыска в отеле Homer Inn and Spa.

«В то время, как отдельные лица могут свободно говорить о своем взаимодействии с ФБР, на практике мы не обсуждаем и не описываем какие-либо контакты, которые мы имеем или предположительно поддерживаем с людьми. В настоящее время и до тех пор, пока это не станет достоянием общественности, мы не можем обсуждать детали», — указала она.

Homer woman says FBI search of her home was case of mistaken identity tied to Capitol riot: https://t.co/NDTEJuBugQ — Anchorage Daily News (@adndotcom) April 30, 2021

В свою очередь Мэрилин Хьюпер сообщила, что сотрудник ФБР показал ей фотографию некой женщины, которая была удивительно похожа на нее, и якобы была принимала участие в штурме Капитолия. Однако, как рассказала американка, после просмотра других фотографий, имеющихся в наличии у ФБР, оказалось — это две разные женщины.

«Я говорю: «Подождите минутку. Это она? Это явно не я. Почему вы не показали мне это с самого начала?» — сообщила женщина.

Хьюпер подтвердила, что она и ее муж были в Вашингтоне 6 января, а также присутствовали на митинге в поддержку Дональда Трампа, но в беспорядках не участвовали. Она добавила, что не знала, что ноутбук Пелоси был украден, пока ей об этом не рассказали агенты ФБР.

«Я сказала: «О, значит, его украли, и он все еще на свободе. Это приятно знать. Я подумала, что это просто теория заговора, так что спасибо за информацию», — указала Хьюпер.

По ее словам, около дюжины агентов обыскивали дом около четырех часов. Хьюпер сказала, что она рассмеялась, когда агент спросил, с кем она работает, а затем, когда удалось установить ее непричастность, извинился.

Непонятно, почему сотрудники ФБР проводят оперативные мероприятия по всей территории Соединенных Штатов, врываются в дома простых американцев с обысками, изымают их личные вещи лишь для того, чтобы найти ноутбук Нэнси Пелоси, которым политик пользовалась лишь для проведения презентаций.