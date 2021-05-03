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В Бурятии со спасенной лохматой собаки состригли килограммы свалявшейся шерсти

Общество
В Бурятии со спасенной лохматой собаки состригли килограммы свалявшейся шерсти
Prt Scr instagram.com  /  @pravo_na_zhizn03

Улан-Удэ, 3 мая. Волонтеры из Улан-Удэ обнаружили очень лохматого обитателя одного из районов города. Животное было похоже на огромный передвигающийся колтун шерсти или на маленького монстра.

Узнать в нем обычную собаку было крайне сложно. Волонтеры из организации «Право на жизнь 03» дали псу кличку Лохматуш, а видео с ним мгновенно разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, что собака обросла тяжелыми колтунами настолько, что с трудом ходила. Неравнодушные жители города отправили деньги на спасение животного, благодаря чему собакой занялся грумер. Найденышем оказалась девочка. Каждый переводил на счета организации деньги, чтобы как можно скорее увидеть мордочку, которая пряталась за килограммами свалявшихся колтунов.

«Сначала Лохматуше состригли лишнюю шерсть, затем хорошенько помыли. Кстати, водные процедура она принимала очень охотно. Затем грумер уже сделал нашей девочке прическу», — рассказала руководитель организации Элмира Жихарева в беседе с Kp.ru.

После стрижки собака заново училась ходить, потому что ноги ее не слушались из-за нового веса. При этом собака скорее всего была домашней, поскольку после процедур стрижки запрыгнула на кресло и стала смотреть в окошко.

В приют Лохматуша поехала не в клетке в багажнике, а уже на переднем сидении автомобиля, как и подобает домашнему питомцу. Волонтеры поправляют ее здоровье и продолжают искать животному новую семью.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» помогла жительнице Ярославля найти потерянную четыре года назад собаку. Женщина уже не надеялась, что когда-нибудь вновь встретит своего питомца.

бурятия собака волонтеры спасение хорошие новости россии
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