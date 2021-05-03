Госсекретарь США отметил важность отношений с Китаем

Вашингтон, 3 мая. Сейчас США находятся не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Америка не может не взаимодействовать с КНР, несмотря на спорные вопросы и противоречия. Вашингтон в любом случае будет иметь дело с Пекином, уверен он.

«В наших отношениях есть серьезные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества», — сказал Блинкен в беседе с журналистами.

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что Китай для победы над США поставил себе три основные цели. Авторы издания The National Interest считают, что заявления президента США Джо Байдена в адрес России подталкивают страну к союзу с Китаем, передает НСН.