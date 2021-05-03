Президент России поручил продлить действие программы туристического кешбэка

Москва, 3 мая. Программу туристического кешбэка поручено продлить до конца 2021 года. Соответствующее поручение кабмин должен выполнить до 15 мая, сообщается в указе главы государства.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить... продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года... Срок – 15 мая 2021 года», — указано в тексте.

Вместе с тем в период летних каникул необходимо предусмотреть компенсацию россиянам, купившим путевки в санатории, и выплатить 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей. Кроме того, документ предусматривает возмещение части стоимости оплаченной путевки финалистам и победителям олимпиад, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».

Одним из самых популярных туристических направлений России в рамках действия программы кешбэка стал Краснодарский край. На него пришелся 21% всех бронирований с кешбэком, подсчитали аналитики.