Устроившую перформанс с Иисусом художницу проверит красноярская полиция

Красноярск, 3 мая. Художница Мария Гасанова устроила в день Пасхи перформанс с Иисусом Христом на городской набережной Енисея.

После этого на художницу написал заявление в полицию блогер и журналист Даниил Рад. Перформанс заключался в том, что человек, загримированный под Иисуса Христа, в белых одеждах общается с людьми на набережной Енисея и угощает их фруктами. В своих социальных сетях Мария Гасанова поделилась, что давно вынашивала эту идею, но из-за отказов городских площадок она решила сделать перформанс на улице.

Красноярский блогер Даниил Рад, увидевший фото в интернете, подал в полицию заявление об оскорблении чувств верующих. Он отметил, что относится к институту РПЦ критично, но в светлый праздник Пасхи это выглядит как издевательство. Максимальным наказанием за публичные действия по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания») является лишение свободы на срок до одного года.