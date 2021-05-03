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Королевский эксперт назвал главную ошибку принца Гарри и Меган Маркл

  /   Обновлено: 03 мая 2021 13:11
Общество
Королевский эксперт назвал главную ошибку принца Гарри и Меган Маркл
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Лондон, 3 мая. Королевский эксперт Рассел Майерс проанализировал поведение герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских и объяснил, в чем главная ошибка Меган Маркл и принца Гарри.

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 29 апреля отпраздновали десятилетие со дня свадьбы. За все время пара едва ли была замечена в громких скандальных хрониках. Супруги стали для британцев олицетворением семейной идиллии, а герцогине давно пророчат британский престол.

Однако о паре принца Гарри и Меган Маркл нельзя сказать того же. Герцоги Сассекские то и дело попадают на главные страницы таблоидов из-за своих скандальных заявлений. Чего только стоит их интервью Опре Уинфри. По словам Рассела Майерса, принц и Маркл совершили главную ошибку, из-за которой их воспринимают несерьезно. Супруги взяли на себя слишком много обязанностей.

«Я думаю, что это всегда было ключевым моментом, на Кейт никогда не оказывалось никакого давления, чтобы она начала вмешиваться в какие-то дела. Возможно, здесь и есть объяснение тому, что пошло не так с Меган и Гарри: они захотели сделать все и сразу», — цитирует издание Express слова эксперта.

Принц Гарри и Меган Маркл задействованы в большом количестве проектов. Они также являются председателями кампании Vax Live, направленной на распространение вакцин от коронавируса по всему миру. Герцог Сассекский выступил с речью на сцене вместе с американскими звездами по случаю благотворительного концерта в рамках кампании.

Ранее бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррел рассказал, что после поездки в Великобританию принца Гарри начали терзать сомнения относительно правильности его решения переехать в США. Пословам Баррела, сердце принца Гарри «теперь по обе стороны Атлантики», пишет «Вечерняя Москва».

Кейт Миддлтон принц гарри меган маркл
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