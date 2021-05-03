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Памятка туристу: чем заняться во время летнего отпуска в Коктебеле и как найти отдых на любой вкус

Общество
Памятка туристу: чем заняться во время летнего отпуска в Коктебеле и как найти отдых на любой вкус
Global Look Press  /  Serguei Fomine

Бесконечные виноградники, лечебные грязи, горы и холмы, чистейшее море, а также джаз и отсутствие любых предрассудков. Излюбленное место крымской «богемы» ― поселок городского типа Коктебель. В свое время тут отдыхали Булгаков, Гумилев, Цветаева, Зощенко и Грин. Сейчас же на набережной можно встретить музыкантов, художников, файер-шоу и другие перформансы. Многие приезжают в Коктебель именно за этой непередаваемой атмосферой свободного творчества. Однако, кроме этого, Коктебелю еще есть чем удивить своих гостей.

Карадагский природный заповедник

Памятка туристу: чем заняться во время летнего отпуска в Коктебеле и как найти отдых на любой вкус
wikipedia.org  / Tiia Monto / CC BY-SA 3.0

Более 2500 видов растений, из которых около 70 занесено в Красную книгу, еще 52 вида встречаются только здесь и произрастают на древнем потухшем вулкане, единственном в Европе. С горы открываются невероятные по красоте пейзажи, но свободный проход на территорию заповедника запрещен ― только в составе туристической группы. Туристам на выбор предлагается три эколого-просветительских маршрута, стоимость билета варьируется для взрослых от 200 до 600 рублей, для детей ― от 100 до 500 рублей.

Ротонда «Звездопад воспоминаний»

Памятка туристу: чем заняться во время летнего отпуска в Коктебеле и как найти отдых на любой вкус
Prt Scr youtube.com  / Вокруг Крыма

Белоснежная беседка на вершине горы Коклюк высотой в шесть метров. Место примечательно необычными потоками ветра, поднимающими вверх любой подброшенный предмет. С этого места открывается потрясающий вид на бухту, море, долину и карадагский хребет.

Загадочное озеро Бараколь

Памятка туристу: чем заняться во время летнего отпуска в Коктебеле и как найти отдых на любой вкус
Prt Scr youtube.com  / LexinArt

Ученые так и не смогли разгадать тайну его возникновения. Оно наполняется за счет осадков, поэтому определенной глубины у него нет и не может быть. Летом озеро пересыхает, и туристы могут ходить по его белоснежному дну. Фотографии с этого места напоминают марсианский пейзаж.

А для ценителей культурного отдыха в Коктебеле есть дельфинарий, аквапарк, набережная и, конечно, дом-музей Максимилиана Волошина. Он до сих пор сохранился целым и снаружи, и внутри и хранит в себе около 60 тысяч предметов, принадлежащих поэту и художнику, более того, все они лежат на тех же местах, что и при жизни Волошина. Детский билет на посещение музея стоит 400 рублей, взрослый ― 900 рублей, а льготный ― 700 рублей.

Традиционно в августе в Коктебеле проходит фестиваль Koktebel Jazz Party. В прошлом году он был отменен из-за пандемии, однако в этом году конец августа обещает быть ярким.

«По праву наши фестивали из года в год становятся ярчайшим международным культурным событием полуострова, даря своим слушателям невероятный сплав музыкальной и природной энергий. Для своих гостей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel готовят сюрпризы этим летом, уверен, их афиши никого не разочаруют. Август в Коктебеле по традиции будет жарким!» — сообщает основатель фестиваля журналист Дмитрий Киселев.

Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля от 1000 рублей.

Ранее ФАН рассказывал, что на заводе «Коктебель» раскрыли будущее виноделия.

крым коктебель
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