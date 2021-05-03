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Врач-невролог оценил правдивость игры Энтони Хопкинса в фильме «Отец»

Общество
Врач-невролог оценил правдивость игры Энтони Хопкинса в фильме «Отец»
Global Look Press  /  Sony Pictures Classics / Keystone Press Agency

Невролог, врач высшей категории, руководитель группы инновационной неврологии НОЦ «Биомед» МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Шахнович в комментарии ФАН оценил правдивость игры актера Энтони Хопкинса в фильме «Отец».

Картина режиссера Флориана Зеллера собрала огромное число положительных откликов авторитетных кинокритиков, а Хопкинса, сыгравшего главную роль в фильме, нарекли мастером перевоплощения, он был удостоен премии «Оскар» за эту роль.

По мнению врача-невролога, обладателю золотой статуэтки действительно удалось передать правдивость эмоций и чувств своего героя.  

«Очень четко и очень правильно передано. Прекрасно там отражены стороны болезни», — говорит Шахнович.

Врач-невролог оценил правдивость игры Энтони Хопкинса в фильме «Отец»
Prt Scr youtube.com  / iVideos

В сюжете «Отца» лежит история пожилого человека, страдающего деменцией. Он живет один в своей квартире и уверен, что справляется с бытом. Однако его дочь другого мнения. Энтони (так зовут главного героя) начинает замечать, что в его квартире начинают происходить странные вещи — по дому разгуливает незнакомый мужчина, пропадает картина и постоянно теряются часы. Дочь пожилого Энтони собирается переехать в Париж, но ее отец отвергает сиделок и в конечном итоге оказывается в частной клинике. Быть может, именно такая помощь была необходима главному герою.

«Если деменция уже произошла, то необходимо правильное лечение, а лечение в большей степени основано не на медикаментозном лечении, а на правильных занятиях с эрготерапевтом. Это специалисты, которые занимаются восстановлением утраченных функций по специальным программам», — отмечает эксперт.

В одном из интервью исполнитель главной роли Энтони Хопкинс говорил, что работа над картиной «Отец» стала одной из самых сложных в его карьере. Ему было крайне тяжело не только во время съемок, но и после, когда он выходил из роли. Ранее ФАН составил список актеров, кто сильно пострадал из-за своих ролей в кино.    

кино оскар врач отец хопкинс деменция невролог
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