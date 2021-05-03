Страна потерянных вещей: оппозиция Турции задает Эрдогану неудобные вопросы

29 апреля в Турции начался тотальный локдаун из-за распространения коронавируса, ограничения продлятся до 17 мая. В Анкаре надеются, что за этот период эпидемиологическая ситуация улучшится, а число новых случаев COVID-19 пойдет на убыль. Однако не пандемия волнует простых людей, а хлеб насущный.

«Новый локдаун вскрыл проблему голода. Оппозиционные партии раскритиковали решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об очередных ограничениях без финансовой поддержки граждан. Как сказал член Республиканской народной партии (тур. CHP — прим. ред.) Вели Айбаба: “Народ может умереть не из-за вируса, а из-за голода”», — пишет журналист Sözcü Дениз Айхан.

Допустим, бюджетники, коих в Турции около 5 млн человек, получат заработную плату за период локдауна в полном объеме. Для пенсионеров, инвалидов, семей, лишенных кормильца (порядка 13 млн человек) тоже ничего не изменится, поскольку они находятся на обеспечении государства. Сильнее всего пострадает малый и средний бизнес, в этом секторе экономики заняты более 11 млн человек.

«Что будут есть парикмахеры, портные, сапожники, цветочники, продавцы симита, официанты чайных? Чем они наполнят свои желудки, как оплатят счета, аренду, долги? Будут есть камни?», — задаются вопросом журналисты газеты Korkusuz.

Локдаун приведет к росту инфляции и углубит экономический кризис, стране грозит тотальная безработица. Ситуацией очень обеспокоен глава Турецкой ассоциации промышленности и бизнеса (тур. TÜSİAD) Симон Касловски.

«У нас есть проблема с инфляцией, которую мы должны решить. Для решения этой фундаментальной проблемы мы ожидаем, что денежно-кредитная политика будет предсказуемой и прозрачной, а наш Центральный банк использует все инструменты для таргетирования инфляции», — сказал Касловски.

Иными словами, в TÜSİAD скептически относятся к действиям турецкого регулятора. В особенности это касается валютного курса, который в условиях рыночной экономики никак не контролируется государством. Турецкая лира сейчас находится в свободном падении: 8,23 лиры за 1 доллар и 9,95 лиры за 1 евро (по данным Центробанка страны на 3 мая). И экономисты полагают, что в скором времени доллар и евро будут торговаться выше 10 лир за единицу.

Где 128 миллиардов долларов?

Усугубляет ситуацию и тот факт, что в Центробанке Турции уменьшились финансовые активы — из фонда странным образом исчезли 128 млрд долларов. Это вскрылось после увольнения главы банка Наджи Агбала, вероятно, пытавшегося выяснить, куда делись деньги.

«Возможно ли, что президент, который контролирует не только законодательную, исполнительную, судебную власти, но и прессу, не знает об истощении резерва страны? И являются ли утверждения бывшего главы Центробанка, что он лишился должности из-за своего расследования, правдой? Парламент Турции должен найти ответы на эти вопросы и рассказать правду 84 миллионам граждан», — пишет колумнист Sözcü Басак Кайя.

Но это не единственный неудобный вопрос для властей. Оппозицию также волнует, куда пропали средства, собранные гражданами для лишившихся крова жителей города Элязыг после разрушительного землетрясения в январе 2020 года. И как власти распорядились деньгами народа из фонда для пострадавших при попытке госпереворота 2016 года? Глава «Хорошей партии» (Iyi Partisi) Мераль Акшенер, комментируя эту тему, заявила, что Турция превратилась в «страну потерянных вещей».

«Мы ничего не забудем. Не забудем слова великого иллюзиониста господина Эрдогана, заставившего нашу страну проиграть, обещания, которые он не сдержал. Ведь за ошибки, которые он совершил, расплачивается нация, а наши реальные проблемы приносятся в жертву сфабрикованной повестке», — отметила Акшенер.

Eskişehir’li işçiler 1 Mayıs’ta soruyor????

128 Milyar Dolar Nerede? pic.twitter.com/MnuxCYXzMr — Recep Taşel (@RecepTasel) April 29, 2021

Страждущим — хлеба

Под «сфабрикованной повесткой», судя по всему, политик понимает «хорошие новости» от Эрдогана. 29 апреля он анонсировал пакет помощи гражданам в связи с локдауном. Пенсионеры получат к Ураза-Байраму по 1100 лир, аналогичную сумму перечислят нуждающимся семьям, а пострадавший от пандемии микробизнес может рассчитывать на 1000 лир от государства. Президент заявил, что правительство выплатило банкам задолженность 240 тысяч предпринимателей, которые не смогли вовремя внести ежемесячный платеж по кредиту.

Кроме того, в Турции запускают программу поддержки микробизнеса с общим бюджетом в 5 млрд лир через Организацию по развитию малых и средних предприятий. Она разработана для микро- и малых предприятий производственного сектора экономики, сохранивших персонал. Микропредприятия могут взять беспроцентный кредит до 30 тысяч лир, малые — до 75 тысяч лир с возможностью погасить задолженность через три года. Кроме того, в Турции до 30 июня вводят запрет на прекращение трудовых договоров.

Однако многочисленные обещания Эрдогана не впечатлили лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Он недоволен положением, в котором оказались миллионы граждан. По словам политика, за последние 19 лет Турция превратилась в страну, лишенную надежды.

«Повсюду голод, бедность, безработица. Это даже не бедность, а нищета. Если десятки тысяч детей ложатся спать голодными, это наша общая проблема», — критически заметил Кылычдароглу.

Трюк с бесплатной раздачей зерна гражданам с целью завоевания политической власти использовали еще в Древнем Риме. Этот популистский ход обычно срабатывал с падкими на хлеб и зрелища римлянами. Но эксперты сомневаются, что это сработает в современной Турции и укрепит позиции Эрдогана. Ведь в стране, где годовая инфляция достигает 36,7%, людям нужны кардинальные перемены, а не подачки.