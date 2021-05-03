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В Башкирии брат напал с ножом на свою сестру и ее друга

Происшествия
В Башкирии брат напал с ножом на свою сестру и ее друга
shutterstock.com  /  diy13

Уфа, 3 мая. Во время семейного мероприятия мужчина нанес несколько ножевых ударов своей сводной сестре и ее другу.

Пресс-служба МВД по РБ сообщила, что инцидент произошел в селе Раевский Альшеевского района. Мужчина, который недавно освободился из тюрьмы, отмечал праздники со своей сводной сестрой и ее другом. Через некоторое время застолье переросло в ссору и 63-летний мужчина разозлился, схватил со стола нож и нанес несколько ударов своим гостям.

Получившая ножевое ранение женщина смогла сделать звонок в полицию. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и полиция. Пострадавшим оказана медицинская помощь, а злоумышленник заключен под стражу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пьяный рецидивист вонзил нож в сердце собутыльника в Петербурге, сообщал ФАН. Словесная перепалка двух мужчин закончилась смертью одного из них.

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