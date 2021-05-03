Политолог объяснил стремление Зеленского встретиться с Путиным

Москва, 3 мая. Политолог Андрей Суздальцев рассказал, какие цели преследует президент Украины Владимир Зеленский, добиваясь встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам эксперта, на переговорах с президентом РФ Зеленский надеется решить сразу три задачи. Во-первых, глава Украины намерен продемонстрировать миру, что с ним считаются на международной арене, отметил Суздальцев.

Во-вторых, встречей с Путиным украинский лидер рассчитывает показать, что обладает возможностью "давления" на РФ независимо от Запада. И, наконец, он попытается вести себя как бывший президент Украины Петр Порошенко в первые годы своего правления, когда тот мог в непринужденной манере звонить и разговаривать с российским лидером, объяснил политолог.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил Зеленскому, чтобы тот пригласил Путина в свою квартиру, которая находится на территории полуострова.