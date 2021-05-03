Все о войне и Победе: жителей и гостей Мордовии приглашают на спектакли и фестивали

Праздничные каникулы жителям и гостям Мордовии предлагают провести в театрах и концертных залах. Зарядиться духом патриотизма и узнать много удивительных военных историй можно накануне Дня Победы.

Республиканский фестиваль «О Родине, о подвиге, о славе»

5 мая в саранском парке имени Александра Пушкина соберутся исполнители патриотической песни со всей республики. Свои выступления артисты посвятят подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной войны и военного конфликта на территории Республики Афганистан. Фестиваль Дома народного творчества Мордовии пройдет во второй раз.

Спектакль «Мы были там, на той черте смертельной»

6 мая состоится очередная премьера артистов Государственного русского драматического театра Мордовии. Спектакль подготовлен в рамках реализации проекта «Черная комната». Зрители находятся от героев буквально на расстоянии вытянутой руки в уютной камерной обстановке. Здесь они могут очутиться в эпицентре событий.

«Каждое стихотворение, песня, драматический диалог или монолог звучащие в спектакле — концерте это живые истории военных лет, которые дают нам ответ на такой важный и актуальный вопрос» — рассказал о постановке режиссер Владимир Буралкин.

grdtrm.ru / Государственный русский драматический театр РМ

Концерт «Победа. Одна на всех»

Концерт для ценителей песенного и театрального искусства подготовили на 6 мая сотрудники Мордовской государственной филармонии. В программе произведения, которые вдохновляли участников Великой отечественной войны на подвиги, давали силы и веру в скорейшее наступление Победы. Также артисты исполнят современные песни о Родине и мире.

Драматическая баллада «Не покидай меня»

7 мая артисты Государственного русского драматического театра Мордовии вновь приглашают зрителей на грустную историю о любви и войне. На этот раз на большой сцене разыграется драматическая баллада «Не покидай меня». Это не просто плод труда и фантазии драматурга Алексея Дударева, а реальные события 1944 года — начала Белорусской наступательной операции. Героини — четыре девушки-разведчицы, которые готовятся к заданию, и их командир. Каждого переполняют эмоции — чувства радости, любви и страха.

grdtrm.ru / Государственный русский драматический театр РМ

Спектакль «Не забывай незабываемое»

В этот же день артисты Национального драматического театра Мордовии представят героическую романтику, воссозданную по письмам фронтовиков. Это подлинные истории, пожелания, размышления о Великой Отечественной войне и приближающейся Победе. Зрители смогут оценить не только актерский талант участников театрального действа, но и хореографические и вокальные данные артистов.

Кукольный спектакль «Солдатский котелок»

8 мая Театр кукол Мордовии приглашает маленьких любителей искусства на сказку «Солдатский котелок». Это фантастическая история о жизни Деда и Бабы и военном времени. Пожилых героев спектакля от «устрашистов» вызвался защищать «сыночек — солдатский котелочек». О большом героизме маленького персонажа — в кукольном спектакле.

Ранее ФАН писал об особенностях проведения шествия «Бессмертный полк». В этом году изменились требования к участникам акции.