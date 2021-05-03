Жители Иркутска потребовали к 9 мая сменить цвет праздничного оформления

Иркутск, 3 мая. Праздничное оформление в городе в преддверии Дня Победы с бело-синего сменилось на красную цветовую гамму по просьбам жителей.

Люди выступили против флагов в бело-синем цвете на площади у Вечного огня. По словам члена КПРФ Ольги Носенко, в нескольких городах Сибири оформление городов к 9 Мая подчинено общему цветовому решению — красному.

«Благодарю администрацию города за учтенные замечания и оперативность в исправлении ситуации. Я получила множество обращений наших граждан с солидарной позицией. Это заслуга всех неравнодушных людей нашего города, которые чтят память, наших дедов и прадедов, тех, кто отстоял страну для будущих поколений, кто спас мир от коричневой чумы фашизма», — отметила она.

Ранее сообщалось, что жители новосибирского поселка Секты своими руками и за собственный бюджет отремонтировали бесхозный памятник героям Великой Отечественной войны.