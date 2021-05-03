Двое детей и пять взрослых пострадали в ДТП на подъезде к Чебоксарам

Чебоксары, 3 мая. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием четырех машин на 6-м километре Западного подъезда к городу.

По предварительной информации, виновником аварии мог стать 69-летний водитель «Нивы». Он нарушил правила ПДД и выехал на встречную полосу движения, где задел автомобиль Chevrolet Cruze. Затем столкнулся в лоб со встречным Nissan Almera, в котором ехала семья. После этого в Nissan врезался автомобиль «Лада-Калина».

Трехлетнюю девочку и годовалого мальчика доставили в больницу с различными ушибами. Всего госпитализировали семь человек. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Авария с участием отечественной «Нивы» и кареты скорой помощи произошла в Туле, сообщал ФАН. Есть пострадавшие.