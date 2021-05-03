Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова вошла в совет директоров клуба

Москва, 3 мая. Жена владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова и сын президента «Лукойла» Вагита Алекперов Юсуф Алекперов вошли в состав совета директоров.

Вагиту Алекперову принадлежит более 36% акций «Спартака». Его сын Юсуф Алекперов и жена владельца клуба Зарема Салихова пополнили состав совета директоров, после того как его покинул бывший зампредседателя управленческого органа Сергей Михайлов.

На общем собрании акционеров «Спартака» было решено назначить Салихову главой комитета по аудиту и вознаграждениям клуба. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Ранее Франко Камоцци, работавший советником Леонида Федуна, сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Он продолжит работу в компании Blacklist.