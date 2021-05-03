В ЛНР заявили об обнаружении в жилых районах запрещенной военной техники ВСУ

Луганск, 3 мая. Подразделения ВСУ размещают запрещенную военную технику в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии фронта в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что ВСУ в очередной раз нарушили третий пункт дополнительных мер по обеспечению перемирия в регионе, который предусматривает запрет на размещение вооружений и техники в жилых кварталах.

По имеющейся информации, в жилом районе подконтрольного Киеву села Катериновка, расположенном у линии соприкосновения, зафиксирован один бронетранспортер БТР-60, а в окрестностях поселка Мироновский были замечены две боевые машины пехоты.

Ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили троих солдат ВСУ, которые находились в месте разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе.