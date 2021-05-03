Алсу в черном костюме на вечеринке Киркорова сравнили с покойной Юлией Началовой

Москва, 3 мая. Певица Алсу посетила вечеринку по случаю дня рождения народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Фанаты сравнили артистку с покойной исполнительницей Юлией Началовой.

Филиппу Киркорову 30 апреля исполнилось 54 года. Певец с размахом отпраздновал свой день рождения 2 мая. На вечеринку были приглашены многие звезды отечественной эстрады, включая финалистов второго сезона шоу «Маска», заключительный выпуск которого показали в воскресенье.

Среди гостей мероприятия оказалась Алсу. Она надела на вечеринку черный костюм, стеганый бомбер в тон и самую «инстаграмную» сумочку от Prada. В качестве подарка она преподнесла Киркорову знаменитую сумку Saddle от Dior, стилизованную под новый клип артиста Komilfo.

Пользователи не могли не отметить, как молодо выглядит 37-летняя Алсу. Некоторые подписчики даже заметили ее сходство с покойной исполнительницей Юлией Началовой.

«На Началову похожа»; «Я думал, что на фото Началова», — написали фолловеры.

Певица Лариса Долина ранее показывала зрителям подарок от Юлии Началовой. В YouTube-шоу Doctor Style она продемонстрировала шикарное платье в пол с глубоким вырезом.