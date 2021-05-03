Уехавший во Францию россиянин оценил непростую жизнь в Европе

Париж, 3 мая. Любовь французов к Парижу — это миф, а поджоги машин — суровая реальность. Француз с тюменскими корнями рассказал о различиях жизни между странами.

У большинства иностранцев много стереотипов о русских и России, россияне тоже зачастую руководствуются шаблонами о жизни в европейских странах. Для кого-то жизнь в Европе – мечта, похожая на сказку, а более реалистичные считают, что жители ЕС – чужды нам и по культуре, и по менталитету. Житель Тюмени, много лет назад переехавший во Францию, рассказал тюменскому изданию 72.ru о том, как устроена жизнь в Европе. Он уехал во Францию в 10-летнем возрасте вместе с мамой. Сейчас автор поста живет в Лионе, он женат на голландке, вместе они воспитывают двухлетнего сына.

Малая Родина – это святое

Лион считается одним из красивых городов Франции, несмотря на это, улицы между домами тускло освещены и забиты припаркованными машинами. По словам автора, во Франции живет очень много русских, и французы к ним неплохо относятся. В отличие от арабов или китайцев, у русских нет больших общин, они легко ассимилируются в местный социум. У всех разные политические взгляды, но автор ни разу не встречал русского, который бы не заступился за свою Родину. Причем это происходит довольно часто, так как есть французская пропаганда, а у французов довольно смутное представление о России и жизни там.

Детство в России и во Франции

Средняя зарплата семьи с одним ребенком составляет порядка 3500 тыс. евро. За покупками они ездят в гипермаркеты два раза в месяц. Работают как правило, на постоянной основе, избегая временных контрактов. В отличие от России во Франции жизнь менее устроена в плане досуга детей. Есть парки, но нет дворов. Большая проблема с яслями, а частные очень дорогие. Дети постарше занимаются в кружках и секциях. Вспоминая свое детство, автор порой сам не верит, что все это было, настолько оно контрастирует с тем, что его ждало после переезда. Он с тоской вспоминает свой детский мир, полный приключений и опасностей, с играми во дворе допоздна, запеченной на костре картошкой и другими мальчишечьими шалостями. Первые пять лет жизни на чужбине он плакал по ночам, вспоминая свое советское беззаботное детство.

Во Франции автор столкнулся с запретами на поздние гуляния, его удивило, что маленькие французы абсолютно не приспособлены к жизни. Им не разрешают самостоятельно поехать на городском транспорте до школы, они не умеют приготовить элементарные блюда. Любая вольность, шаг влево, шаг вправо и тобой будет заниматься полиция или директор школы.

Протесты мигрантов третьей волны

По словам тюменца, население Франции состоит из смеси разных народностей. Тут много итальянцев, англичан, китайцев, арабов. Очень много людей из Мартиники и из Антий. Поэтому существуют целые кварталы, объединенные по национальному признаку. В 60-ых годах Франция приглашала мигрантов для дешевой работы. Первая волна освоилась, а вот следующему поколению пришлось туго, потому что при устройстве на хорошую работу предпочтение отдают белым. Третье поколение мигрантов родилось практически в нищете, и главным символом независимости и презрения к местным властям и законам они сделали религию. Мигранты не боятся полиции и арестов, на мирных людей практически не нападают, но жечь машины они мастера. Местное население очень негативно относится к мигрантам, но пока властям не удается разрешить этот конфликт.

Любовь к Парижу

Те, кто не живет в столице Франции, очень не любят Париж. Традиционно – все лучшее, включая работу, культуру достается парижанам. И это негативно отражается на регионах. Несмотря на красоту города, удивительные музеи и сады, летом там стоит неимоверная вонь от канализаций и метро. Население Парижа очень контрастно: или очень богатые, или очень бедные люди. Здесь очень дорогая недвижимость, цена за квадратный метр доходит до 10 тыс. евро. Автор бывает со своим сыном в Париже ради прогулок, от Лиона на скоростном поезде можно добраться за пару часов до французской столицы. К том уже, около Парижа много средневековых замков, которые интересно посмотреть, резюмировал тюменец.