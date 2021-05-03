Корреспондент ТАСС Игорь Каленич умер на 58-м году жизни

Волгоград, 3 мая. Корреспондент ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич умер в возрасте 57 лет. Журналист проработал в информационном агентстве больше 15 лет.

Корреспондент умер от болезни, с которой боролся долгое время. Новость о трагической смерти сообщила супруга Каленича Наталья. Он не дожил всего несколько дней до своего 58-летия.

«Игорь умер в больнице», — рассказала вдова.

Коллеги будут помнить Игоря Каленича как настоящего профессионала. За свою карьеру он всегда был в гуще событий и старался максимально полно доносить информацию до читателей.

Накануне стало известно о смерти еще одного известного журналиста — Леонида Генусова. Как сообщает ФАН, пока причина смерти спортивного комментатора неизвестна.