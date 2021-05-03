Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у границы России и Монголии

Москва, 3 мая. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 около границы России и Монголии.

Эпицентр подземных толчков оказался в 269 километрах к юго-западу от Ангарска и в 23 километрах к юго-западу от населенного пункта Турт, расположенного на монгольской территории. По данным сейсмологов, глубина залегания очага составила примерно десять километров.

На текущий момент сведений о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.

В Японии ранее произошло землетрясение магнитудой 6,6. Подземные толчки ощущались на северо-востоке страны.