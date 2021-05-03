Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на железный информационный занавес Запада

Москва, 3 мая. Западные страны начали ставить железный занавес в информационном пространстве, убежден зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Москва вынуждена давать ответ на действия Запада, пояснил он. Зампостпреда дал комментарий РИА Новости. Буякевич обратил внимание, как иностранные государства выражают претензии к России из-за законов об иноагентах, принятых внутри государства.

«На что мы сказали, что эволюция российского законодательства вообще — это не что иное как ответ на то, что делается на Западе в течение последних лет. Это была не наша инициатива, это Запад начал опускать железный информационный занавес и опять строить разделительные линии по географическому признаку — Восток-Запад и так далее», — заявил Буякевич.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров предложил приравнивать действия иноагентов к измене родине. По его словам, за антироссийскую деятельность необходимо привлекать виновных к уголовному наказанию.