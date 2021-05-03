Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов частным циркам

Москва, 3 мая. Кабмин утвердил правила предоставления грантов частным циркам на создание новых программ, а также их прокат в России и за границей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, средства господдержки позволят циркам компенсировать затраты на оплату труда специалистов, изготовление реквизита, командировки и другие расходы.

Грант будут предоставлять на конкурсной основе. Получить его можно будет один раз в два года, отмечается в правилах. Ежегодно планируется начислять от десяти до 15 грантов. На реализацию этих целей из федерального бюджета будет направляться по 90 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Порядок подачи заявок и сроки проведения конкурса установит Министерство культуры РФ.

Государственная поддержка поспособствует развитию циркового искусства, его популяризации в России и за рубежом, подчеркивается в документе.

Артистам балета, цирка и музыкантам, играющим на духовых инструментах, могут начать назначать страховую пенсию досрочно. С такой просьбой выступила глава комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская.