Курс альткоина Ethereum обновил исторический максимум

Шанхай, 3 мая. Криптовалюта Ethereum обновила свой исторический рекорд на биржевых торгах.

Согласно данным криптобиржи Binance, самый крупный в мире по капитализации альткоин Ethereum вырос в цене в два раза в течение предыдущей недели. Утром 3 мая курс криптовалюты достиг нового исторического значения — 3,14 тыс. долларов, пишет РБК.

Волна роста стоимости криптовалюты началась еще 25 апреля. С течением времени актив поднимался в цене почти наполовину. Сейчас рыночная оценка Ethereum превышает 357 млрд долларов, в то время как суточные объемы торгов равняются 40 млрд долларов, согласно статистике CoinGecko.

Недавно было выпущено новое обновление под названием Berlin, призванное снизить комиссии за транзакции. Теперь алгоритм расчета комиссий будет ликвидировать определенную часть сбора, которая получается сейчас майнерами как вознаграждение. Некоторые эксперты считают, что обновление могло повлиять на рост стоимости эфириума.

Аналитики на пресс-конференции, которая была организована медиацентром «Патриот» совместно с ФАН, постарались выяснить, чем является криптовалюта, сможет ли она заменить традиционные деньги и стоит ли начинать в нее инвестировать.