Зампостпреда РФ при ОБСЕ рассказал о цензуре Запада через Google и YouTube

Москва, 3 мая. Страны Запада через Google и YouTube вводят цифровую цензуру, сообщил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, Россия обеспокоена, что офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ никак не реагирует на эти факты, когда Запад вводит цифровую цензуру при помощи IT-монополистов.

«Просто искореняются из сети неугодные ресурсы со ссылкой на противоречие политике ресурса. Прежде всего, речь о США», — цитирует Буякевича РИА Новости.

Все это делается в интересах всего западного конгломерата, так как внешняя информационная повестка США и западных стран совпадает, уверен представитель РФ. Буякевич добавил, что редакционная политика Google, YouTube, Facebook совпадает с политикой государственных институтов определенной части стран.

Ранее НСН сообщил, что Facebook все же разблокировал страницу проекта RT о Второй мировой войне.

Кибермошенники начали массово отправлять россиянам письма через службу поддержки Google Docs, в которых обещают финансовые выплаты или предлагают вложения.