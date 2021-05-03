Перенесшая коронавирус Алиса Фрейндлих возвращается на сцену

Санкт-Петербург, 3 мая. После перенесенного коронавируса известная российская актриса Алиса Фрейндлих готова вернуться на сцену Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

Как сообщил источник ФАН в театре, спустя длительное время восстановления актриса готова вернуться к работе. 25 мая состоится спектакль «Волнение» с ее участием. По информации источника ФАН в БДТ, артистка уже вовсю репетирует со своими коллегами. Билетов на премьерный показ не осталось.

Фрейндлих долгое время не появлялась на публике после перенесенного коронавируса. В декабре прошлого года 86-летняя артистка попала в больницу с большим процентом поражения легких и проходила длительный курс восстановления.

30 апреля Фрейндлих была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, который она получила из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Впервые главную роль в спектакле «Волнение» народная артистка СССР сыграла в апреле 2019 года. Спектакль поставлен по пьесе драматурга Иваны Вырыпаева, которая была написана специально для Фрейндлих. Этой ролью звезда отметила 35-летие работы на сцене Большого драматического театра.