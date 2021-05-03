Фанаты «Маски» негативно восприняли победу Крокодила во втором сезоне

Москва, 3 мая. Популярный певец Jony стал победителем второго сезона таинственного шоу «Маска». После выхода выпуска зрители активно обсуждают финал, многие остались недовольны результатами.

Шоу «Маска» на телеканале НТВ завершилось грандиозным выступлением четырех участников: Крокодила, Ламы, Змеи и Зайца. Под публикациями судей проекта поклонники решили высказать свое мнение. Многие уверены, что главный приз программы должен был достаться азербайджанскому тенору Юсифу Эйвазову, который выступал в костюме Ламы.

«Кто такой Jony? Как он мог выиграть вообще! Как его можно угадать вообще? Перепеть Эйвазова? Смешно. Настоящие победители — Носорог и Заяц! Или же шикарный голос Ламы. Респект! Они открытие!»; «Очень хотелось Ламу видеть на первом месте»; «Нечестный финал. Никто не знает этого Jony, а Эйвазов — настоящий талант!» — гневно отметили пользователи под постом председателя жюри шоу Филиппа Киркорова в Instagram.

Но даже среди тех, кто негативно воспринял победу Крокодила, начался спор. Поклонники разделились на три лагеря, каждый продвигает своего «кандидата». Под публикацией еще одного члена жюри, певицы Валерии, большинство фолловеров написали, что победить должна была единственная прошедшая в финал девушка — артистка Юлия Паршута.

После выхода в эфир финального выпуска второго сезона «Маски» генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн анонсировал третий сезон проекта. В студии программы «Звезды сошлись» он отметил, что новые выпуски появятся в феврале следующего года.