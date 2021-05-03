Россиянам объяснили, как правильно застраховать жилье

Москва, 3 мая. Жителям России дали советы по страхованию недвижимости. Выбирая программу страхования, следует обратить внимание на риски, которые покрывает полис.

Региональные программы страхования обычно не возмещают причиненный ущерб третьим лицам. Следовательно, если гражданин затопит соседей, придется самостоятельно оплатить ремонт в квартире, передает слова эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ российского министерства финансов Надежды Грошевой «Российская газета».

Необходимо заранее определить особенности расположения квартиры. Например, в случае нахождения дома недалеко от реки можно добавить покрытие дополнительных рисков. Также следует тщательно продумать размер компенсации, которую владелец полиса получит при наступлении страхового случая. Самой распространенной ошибкой считается неполное страхование имущества с целью уменьшения страховой премии, резюмировала специалист.

Автомобилистам ранее назвали основные признаки ложной страховки. Низкая цена считается первым «звоночком», который указывает водителю на поддельный документ.