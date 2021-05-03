Эпидемиолог Шапарь напомнил россиянам жизненно важные меры защиты от клещей

Долгие весенние выходные, выпавшие на радость многим россиянам, совпали с началом сезона активности клещей. По данным Роспотребнадзора, ситуация пока стабильна и случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Обширная информационная кампания, которую ведет ведомство, помогает повысить уровень осведомленности населения и обезопасить людей, считает Александр Шапарь, заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

«Многие люди сейчас выезжают на дачные участки или отправляются гулять в лес. А для того, чтобы защититься от клещей, достаточно соблюдать элементарные меры. Нужно помнить, что клещевой энцефалит — заболевание, которое может протекать в довольно тяжелой форме и даже [способно] привести к летальному исходу», — говорит эксперт.

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Так, специалист напоминает о тех самых базовых мерах защиты, следовать которым совсем несложно. В первую очередь, предпочтение лучше отдать светлой одежде, ведь на таком фоне клещ наиболее заметен. Также лучше заправить вещи, тем самым вы затрудните доступ насекомых к открытым участкам тела. Не лишним будет нанести на одежду репелленты, чтобы отпугнуть кровососущих животных.

«Есть специальные репелленты и для домашних животных — многие снимают клещей с кошек или собак, которых берут с собой на природу. Важно помнить, что лучше взять перчатки и снимать насекомых защищенными руками. На пальцах могут быть микротрещины, через которые в случае раздавливания клеща легко заразиться инфекцией», — советует эпидемиолог.

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Усиленные меры безопасности особенно актуальны, если речь идет об иксодовом клещевом боррелиозе или болезни Лайма. Эта инфекция даже более распространена, чем клещевой энцефалит, утверждает эксперт, однако вакцины от нее пока что нет. Если же мы говорим о втором заболевании, то лучшим решением все еще остается прививка.

Как напоминает Роспотребнадзор, в России зарегистрировано несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Обеспечить защиту организма можно в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, а также здравпунктов учебных заведений. Однако перед походом следует проконсультироваться с врачом.

«У нас в Санкт-Петербурге проходит круглогодичная вакцинация. И если вы решились, то желательно в первые две недели после прививки воздержаться от посещения мест, где потенциально могут быть клещи», — уточняет Александр Шапарь.

Встретить кровососущих насекомых можно в парковых зонах, похожих на лес или на территориях, к которым примыкает лесной массив. Об этом в беседе с ФАН рассказывал энтомолог Вадим Марьинский.