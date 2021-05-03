Дагестан — лидер по числу матерей-героинь

Махачкала, 3 мая. Дагестан занимает лидирующую позицию в стране по числу семей, воспитывающих десять или более детей. В республике насчитывается 121 мать-героиня.

По словам министра труда и социального развития региона Изумруд Мугутдиновой, количество матерей-героинь в Дагестане растет с каждым годом. Для них предусмотрена особая мера государственной поддержки.

«В нашей республике самое большое число матерей-героинь, то есть тех, у кого десять и более детей. На сегодняшний день это 121 семья. Ежегодно у нас в 9–11 семьях появляются матери-героини. Для них предусмотрена единовременна выплата — каждая женщина, которая родила десятого и последующего ребенка получает 300 тысяч рублей», — рассказала журналистам глава республиканского минтруда.

Ранее ФАН сообщал, что по нацпроекту «Демография» жителям Дагестана выплачено более миллиарда рублей в качестве поддержки при рождении детей. Всего эта мера поддержки затронула свыше 38 тысяч семей республики.