Подсчитаны убытки авиакомпании Flydubai в 2020 году

Абу-Даби, 3 мая. Специализирующаяся на низкобюджетных рейсах авиакомпания Flydubai завершила минувший год с убытком в размере 194 млн долларов. Об этом сообщается в годовом отчете организации.

Выручка авиаперевозчика снизилась до 773 млн долларов (на 52,7%) в прошлом году с 1,6 млрд долларов годом ранее. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 53,9 млн долларов. Корпорация назвала частичное закрытие границ на фоне пандемии, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX основными факторами, способствовавшими ухудшению финансовых результатов предприятия, передает ТАСС.

Раньше эксплуатация Boeing 737 MAX была прервана из-за технических проблем, в результате которых произошли две аварии. В Эфиопии разбилось воздушное судно авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Жертвами катастрофы аналогичной модели Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Недавно перелет из столицы России в Дубай обошелся туристам в несколько сотен тысяч рублей. На втором месте по стоимости оказался полет из Москвы в Кейптаун и обратно.