Джеймс Ганн рассказал, кого винить в случае провала нового "Отряда самоубийц"

Лос-Анджелес, 3 мая. Американский режиссер Джеймс Ганн раскрыл детали работы над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и рассказал, кого винить в случае провала новой ленты.

Фильм Дэвида Эйра по комиксам вселенной DC «Отряд самоубийц» вышел на большие экраны в 2016 году и, несмотря на внушительные кассовые сборы (740 миллионов долларов), был разгромлен критиками.

Студия Warner Bros., ответственная за съемку новой ленты, предоставила режиссеру Джеймсу Ганну полную творческую свободу. Продюсеры разрешили ему делать с персонажами все, что ему вздумается. Это напугало Ганна, потому как в случае провала картины в прокате, винить нужно будет именно его, пишет «Культуромания».

«Они доверили мне весь процесс. Я был слегка напуган, ведь отвечал за все на 100%. Если что-то пойдет не так, виноват буду только я!» — приводит издание Total Film слова режиссера.

Ганн вдохновлялся такими работами, как «Грязная дюжина» Роберта Олдрича, «Морпехи», «Черный ястреб» и «Спасти рядового Райана». Премьера нового «Отряда самоубийц» назначена на 5 августа и пройдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Компания HBO тем временем запустила в производство мини-сериал «Сантехники Белого дома» об Уотергейтском скандале в США 1972–1974 годов. Сыгравшая Серсею Ланнистер в «Игре престолов» актриса Лина Хиди вошла в каст проекта.