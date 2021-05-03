Россиян просят срочно покинуть Непал. События дня

В ДНР оценили последствия визита Блинкена на Украину Визит главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев не принесет Донбассу ничего хорошего. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя запланированную на 5-6 мая встречу госсекретаря США с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Пушилин предположил, что американская сторона попытается изменить форматы и вытеснить переговорщиков ДНР из процесса по урегулированию ситуации.

35 жителей Киргизии погибли на границе с Таджикистаном wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 4.0 Число погибших в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 35, пострадавших - до 183. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. 99 раненых все еще находятся в больницах. Причиной недавнего боестолкновения стал спор из-за доступа к водным ресурсам. 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня. А уже сегодня в пресс-центре киргизской погранслужбы сообщили, что власти двух стран завершили отвод дополнительных сил от государственной границы.

Россиян просят срочно покинуть Непал pxhere.com / CC0 Public Domain Правительство Непала полностью приостановило с сегодняшнего дня все внутренние авиаперелеты. Кроме того, на фоне тревожной ковидной ситуации с 6 мая гималайское государство прекращает и международное авиасообщение. Посол России в Непале Алексей Новиков обратился к соотечественникам с просьбой перенести поездки в эту экзотическую страну на более позднее время. Тем, кто уже находится в Непале, наша дипмиссия рекомендует как можно скорее вернуться в Россию. «Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов», - сказал Алексей Новиков.