Россиян просят срочно покинуть Непал. События дня

В ДНР оценили последствия визита Блинкена на Украину
Визит главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев не принесет Донбассу ничего хорошего. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя запланированную на 5-6 мая встречу госсекретаря США с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Пушилин предположил, что американская сторона попытается изменить форматы и вытеснить переговорщиков ДНР из процесса по урегулированию ситуации.
35 жителей Киргизии погибли на границе с Таджикистаном
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Число погибших в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 35, пострадавших - до 183. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. 99 раненых все еще находятся в больницах. Причиной недавнего боестолкновения стал спор из-за доступа к водным ресурсам. 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня. А уже сегодня в пресс-центре киргизской погранслужбы сообщили, что власти двух стран завершили отвод дополнительных сил от государственной границы.
Россиян просят срочно покинуть Непал
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Правительство Непала полностью приостановило с сегодняшнего дня все внутренние авиаперелеты. Кроме того, на фоне тревожной ковидной ситуации с 6 мая гималайское государство прекращает и международное авиасообщение. Посол России в Непале Алексей Новиков обратился к соотечественникам с просьбой перенести поездки в эту экзотическую страну на более позднее время. Тем, кто уже находится в Непале, наша дипмиссия рекомендует как можно скорее вернуться в Россию.
«Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов», - сказал Алексей Новиков.
Четыре человека стали жертвами наводнений в Йемене
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По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений на востоке Йемена. По данным местной администрации, в выходные под напором стихии не устояли три дома, четверо жителей утонули, несколько пропали без вести. Дороги затоплены, автомобили унесло потоками воды. Тысячи людей буквально заблокированы в четырех стенах. Аналогичная ситуация и на юго-западе Йемена. Там ливни привели к обрушению пяти домов. Нанесен колоссальный ущерб сельскому хозяйству. В эвакуации населения страны задействованы военные вертолеты.