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Жесткий дресс-код в современном обществе потерял свою актуальность

Общество
Жесткий дресс-код в современном обществе потерял свою актуальность
pixabay.com

Москва, 3 мая. Миллионы людей соблюдают дресс-код каждый день, однако если раньше нарушения в одежде могли грозить смертной казнью, то сейчас ситуация значительно изменилась.

В 2019 году топ-менеджеры компании Goldman Sachs разослали сотрудникам внутреннее электронное письмо с темой «Фирменный дресс-код». В нем говорилось, что, учитывая меняющийся характер рабочей атмосферы в сторону более непринужденной обстановки, сейчас самое время перейти к так называемому гибкому дресс-коду, пишет Forbes.

Например, в калифорнийском городе Пало-Альто можно с легкостью определить по одежде, какую должность занимает человек. Инженеры, как правило, носят джинсы, футболку или толстовку. Толстовка в принципе стала визиткой молодых талантов.

А вот кардиган на молнии поверх рубашки с пуговицами на воротнике — признак венчурного капиталиста. Разработчики программного обеспечения могут носить дизайнерские толстовкам и селвидж деним.

Даже основатель Facebook Марк Цукерберг прославился «униформой» из толстовки-худи или серой футболки. Однако это не помешало ему прийти в Сенат США в строгом костюме, поскольку на кону стояло будущее целой компании, а подчинение заведенному там дресс-коду являлось отличным способом показать свою готовность к сотрудничеству.

Ранее российский врач дал советы по выбору одежды для пикника. По словам специалиста, погода на майских праздниках может быть непредсказуемой, поэтому не стоит ограничиваться одним комплектом одежды.

мода одежда дресс-код
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