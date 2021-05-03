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Американский адмирал рассказал, зачем британцы отправили авианосную группу в Тихий океан

Армия
Американский адмирал рассказал, зачем британцы отправили авианосную группу в Тихий океан
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Лондон, 3 мая. Королевские Военно-морские силы Великобритании направили в воды Тихого океана авианосную ударную группу в качестве послания Китаю, заявил американский адмирал Джеймс Ставридис.

Как отметил бывший командир Европейского командования Вооруженных сил США, британский флот всегда поддерживал американские ВМС в проведении важных операций. Корабли Соединенного Королевства прекрасно оснащены и вооружены, и у американцев всегда была с ними хорошая коммуникация.

Ставридис также дал оценку новой морской доктрине Лондона под названием «Глобальная Британия». Одной из заявленных в ней задач является поход авианосного соединения Королевских ВМС к побережью Китая.

«Отправкой на восток авианосной ударной группы британский флот посылает четкий сигнал Пекину. В состав ударной группы, возглавляемой авианосцем «Королева Елизавета», входят два передовых эсминца ПВО и два очень мощных противолодочных фрегата, а также атомная подводная лодка. Авиакрыло состоит из истребителей 5-го поколения», — рассказал американский адмирал.

По словам специалиста, к британской флотилии позже присоединятся американский эсминец с системой Aegis, а также боевой корабль ВМС Нидерландов.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России.

Джеймс Ставридис китай вмс британии
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