Депутат ГД Лысаков рассказал, к чему приведет рост потребительских кредитов

Москва, 3 мая. Один из парламентариев Госдумы увидел опасность в повышенном спросе на потребительские кредиты.

Стремительный рост объема кредитов для населения, а также высокий спрос на них может привести к непредсказуемым последствиям. Таким мнением поделился депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков, пишет ИА REGNUM.

«Тренд тревожный, потому что он говорит о том, что надувается «мыльный пузырь», — написал депутат в своем Telegram.

Политик полагает, что наличие кредитов у граждан приведет к появлению новых займов для погашения старых — это благодатная почва для роста интереса к микрофинансовым «помойкам». Лысаков убежден, что руководство многих кредитных организацией использует краткосрочную стратегию в своем планировании — банки хотят заработать крупные суммы в сжатые сроки, чтобы впоследствии скрыться с деньгами или объявить о своем банкротстве.

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