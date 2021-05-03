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Депутат ГД Лысаков рассказал, к чему приведет рост потребительских кредитов

Экономика
Депутат ГД Лысаков рассказал, к чему приведет рост потребительских кредитов
pixabay.com

Москва, 3 мая. Один из парламентариев Госдумы увидел опасность в повышенном спросе на потребительские кредиты.

Стремительный рост объема кредитов для населения, а также высокий спрос на них может привести к непредсказуемым последствиям. Таким мнением поделился депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков, пишет ИА REGNUM.

«Тренд тревожный, потому что он говорит о том, что надувается «мыльный пузырь», — написал депутат в своем Telegram.

Политик полагает, что наличие кредитов у граждан приведет к появлению новых займов для погашения старых — это благодатная почва для роста интереса к микрофинансовым «помойкам». Лысаков убежден, что руководство многих кредитных организацией использует краткосрочную стратегию в своем планировании — банки хотят заработать крупные суммы в сжатые сроки, чтобы впоследствии скрыться с деньгами или объявить о своем банкротстве.

Недавно эксперты постарались разобраться, является ли таким же «пузырем» криптовалюта, которая достаточно быстро стала частью повседневной повестки, а стоимость компаний, работающих с ней, демонстрирует небывалый рост. Аналитики разобрали тонкости криптовалюты на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

госдума прогноз лысаков потребительские кредиты
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Все новости / Экономика / Депутат ГД Лысаков рассказал, к чему приведет рост потребительских кредитов
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