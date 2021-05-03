МИД России назвал напряженной обстановку со свободой слова на Украине

Москва, 3 мая. Ситуация с ущемлением свободы СМИ остается напряженной на Украине, а также стремительно ухудшается в прибалтийских странах, сообщили в МИД России.

Соответствующее сообщение распространили в связи со Всемирным днем свободы печати. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Прибалтике сотрудники СМИ сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур.

«Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура», — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее в российском ведомстве сообщили, что наращивание потенциала противоракетной обороны со стороны Соединенных Штатов провоцирует гонку вооружений.