Пользователи поделились в Сети снимками предметов загадочного происхождения

Москва, 3 мая. Узнать о функциях даже самой странной находки можно на сайте Reddit в разделе «Что это за штука?». Пользователи Сети поделились новыми снимками необычных вещей.

Так, один из пользователей опубликовал фотографию деревянной тумбочки странной формы со специальной подставкой. Ему ответили, что это — всего лишь подставка для стационарного телефона.

Еще одна находка напоминала изогнутую спичку с зеленым наконечником. Автор фото заявил, что нашел эту вещицу во дворе перед своим домом. Как оказалось, мужчина обнаружил кость енота.

«Раньше индейцы делали из костей этих животных зубочистки. Судя по всему, вам попалась одна из них», — написали на Reddit.

А один американец увидел недалеко от Нью-Йорка огромную клетку или, скорее, вольер высотой почти десять метров. Было сложно понять, для чего его установили. Но все оказалось гораздо проще: на фото — специальное хранилище для кукурузы.

Ранее австралийские ученые нашли загадочные древние постройки в Саудовской Аравии. По мнению археологов, их возвели задолго до появления Стоунхенджа.