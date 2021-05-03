Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 13:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Происшествия
Врачи прооперировали одного из пострадавших при падении дельталета в Пермском крае
13:00
Общество
Режиссер Александр Вартанов через ФАН поздравил Данилу Козловского с днем рождения
12:59
Экономика
Стоимость электричества в Литве существенно уменьшилась
12:58
Политика
Экс-депутат Рады Олейник заявил о пьянстве миссии ОБСЕ в Донбассе
12:56
Происшествия
Очевидец рассказал о сильном пожаре на красивейшем пляже Севастополя: появилось видео
12:56
Экономика
Аналитик оценил газовые амбиции Варшавы
12:48
Происшествия
В Башкирии брат напал с ножом на свою сестру и ее друга
12:46
Политика
Политолог объяснил стремление Зеленского встретиться с Путиным
12:44
Политика
Жители Иркутска потребовали к 9 мая сменить цвет праздничного оформления
12:42
Происшествия
Двое детей и пять взрослых пострадали в ДТП на подъезде к Чебоксарам
12:40
Спорт
Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова вошла в совет директоров клуба
12:40
Происшествия
Москвичка обвинила мужа в изнасиловании ее сына
12:36
Политика
В ЛНР заявили об обнаружении в жилых районах запрещенной военной техники ВСУ
12:33
Шоу-бизнес
Алсу в черном костюме на вечеринке Киркорова сравнили с покойной Юлией Началовой
12:32
Общество
Уехавший во Францию россиянин оценил непростую жизнь в Европе
12:32
Общество
Корреспондент ТАСС Игорь Каленич умер на 58-м году жизни
12:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у границы России и Монголии
12:30
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на железный информационный занавес Запада
12:29
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов частным циркам
12:29
Общество
Дагестан — лидер по числу матерей-героинь
Все новости

Пользователи поделились в Сети снимками предметов загадочного происхождения

Общество
Пользователи поделились в Сети снимками предметов загадочного происхождения
archeo.ru  /  Институт истории материальной культуры РАН

Москва, 3 мая. Узнать о функциях даже самой странной находки можно на сайте Reddit в разделе «Что это за штука?». Пользователи Сети поделились новыми снимками необычных вещей.

Так, один из пользователей опубликовал фотографию деревянной тумбочки странной формы со специальной подставкой. Ему ответили, что это — всего лишь подставка для стационарного телефона.

Еще одна находка напоминала изогнутую спичку с зеленым наконечником. Автор фото заявил, что нашел эту вещицу во дворе перед своим домом. Как оказалось, мужчина обнаружил кость енота.

«Раньше индейцы делали из костей этих животных зубочистки. Судя по всему, вам попалась одна из них», — написали на Reddit.

А один американец увидел недалеко от Нью-Йорка огромную клетку или, скорее, вольер высотой почти десять метров. Было сложно понять, для чего его установили. Но все оказалось гораздо проще: на фото — специальное хранилище для кукурузы.

Ранее австралийские ученые нашли загадочные древние постройки в Саудовской Аравии. По мнению археологов, их возвели задолго до появления Стоунхенджа.

интернет вещи находки
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 213558 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 96362 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 76529 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 46303 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 40251 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Общество / Пользователи поделились в Сети снимками предметов загадочного происхождения
Рейтинг@Mail.ru