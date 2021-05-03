В Роскачестве дали советы, как контролировать использование гаджетов детьми

Москва, 3 мая. Советы родителям, как не дать ребенку просидеть все майские праздники в смартфоне, недавно озвучили специалисты Роскачества.

Статистика свидетельствует о том, что число пользующихся интернетом россиян стремительно увеличивается. Согласно мнению детских психологов, постоянное нахождение подростка в социальных сетях негативно сказывается на его развитии.

Приложения родительского контроля помогут обезопасить психическое здоровье ребенка, считают в Роскачестве. По мнению специалистов, такие сервисы ограничивают нахождение несовершеннолетних в телефонах и позволяют уберечь их от непредназначенной для детей информации. Вдобавок к этому, в таких сервисах есть возможность выставить фильтры по доступным к просмотру сайтам.

Данные о детях теперь появились в электронных картах москвичей в разделе «Мои выписки из стационара». Как сообщалось ранее, соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра столицы.