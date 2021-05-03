Мурманские следователи проводят проверку по факту нападения бродячих собак на ребенка

Мурманск, 3 мая. Две собаки без чипов напали на маленького ребенка на улице Фестивальной.

Подвергшаяся нападению девочка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. СУ СК по Мурманской области сообщил, что на лице, теле и конечностях ребенка зафиксировано более сотни укусов.

В настоящий момент следствие проводит комплексную проверку по данному уголовному делу: изучает записи с камер наблюдения, опрашивает свидетелей произошедшего, устанавливает обстоятельства. В ходе проверки следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль и чипирование бездомных животных.

В Балакове бездомные собаки разрыли на кладбище свежую могилу, сообщал ФАН. Свидетельница происшествия не решилась отогнать стаю бездомных псов.