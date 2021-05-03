Бдительный посетитель банка под Архангельском спас женщину от мошенников

Архангельск, 3 мая. Житель Вельского района спас посетительницу отделения банка от злоумышленников. Мужчина проявил бдительность и понял, что у женщины возникли трудности.

Вельчанин, который увидел, как женщина нервно переводит деньги через банкомат, забил тревогу и обратился за помощью правоохранителей. Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Архангельской области, сотрудники полиции смогли убедить россиянку, что та является потенциальной жертвой мошенников.

Выяснилось, что женщина хотела перевести злоумышленникам 600 тысяч рублей. Жулики позвонили 36-летней жительнице Архангельской области и пытались убедить, что ее банковский счет находится под угрозой. Чтобы «обезопасить» сбережения, ей предложили оформить займ якобы для перекрытия кредитного лимита. После ее попросили обналичить 600 тысяч рублей и перевести их.

Неравнодушный житель Вельского района с помощью полиции смог предотвратить аферу, однако женщина все же успела отправить злоумышленникам 60 тысяч рублей. За активную жизненную позицию и содействие правоохранителям героя наградили благодарностью и ценным подарком.

Более миллиона рублей украли у жителя приморского Арсеньева лже-сотрудники банка. Как сообщалось ранее, об этом заявили в МО МВД России «Арсеньевский».