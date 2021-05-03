Финалистка шоу «Кондитер» созналась в обмане после триумфа в проекте

Москва, 3 мая. Жительница Челябинска Мария Туманова прославилась на всю страну после победы на шоу «Кондитер». Однако, как призналась девушка, она пришла к финалу обманом и не стесняется этого.

30-летняя Мария Туманова отправилась из Челябинска в Москву за главным призом – 1 млн рублей – и званием лучшего народного кондитера. Призовые она намеревалась потратить на развитие собственного бизнеса. В родном городе у девушки своя небольшая кондитерская, которая занимается производством тортов на заказ. Вместе с небольшим штатом сотрудников Мария в собственном цеху создает свадебные десерты с 16 различными вкусами.

На 1 млн рублей победительница конкурса намерена расширить производственное помещение и отстроить отдельный торговый зал. Кроме этого, подчеркивают девушка, в ее планах – масштабирование бизнеса. Туманова хочет открыть по одной торговой точке в каждом районе своего города.

В беседе с журналистами «КП» Мария также призналась, что пошла на обман, чтобы дойти до финала и одержать победу. На момент прохождения кастинга она была беременна.

Было не видно, но я была на пятом месяце беременности. Была ситуация, что девушек в положении дисквалифицировали. Говорили, что не могут нести ответственность за состояние здоровья беременных во время съемок. Я промолчала, чтобы меня тоже не отправили домой, — призналась девушка.

Она также отметила, что ее телевизионная популярность положительным образом сказалась на продажах в ее собственной кондитерской. Количество заказов увеличилось более чем в 2 раза.