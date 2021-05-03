Журавко назвал двойными стандартами празднование Пасхи Зеленским

Херсон, 3 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал новость, что президент страны Владимир Зеленский отметил Пасху в Карпатах.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский вместе с супругой Еленой 1 мая приехали в поселок Верховина Ивано-Франковской области, где посетили множество музеев, а также сфотографировались со всеми желающими без масок.

«На этом прекрасном фото мы видим, как Зеленский празднует Пасху дома. Если Карпаты являются его домом, конечно. И масочек что-то не наблюдается... Что там по двойным стандартам?» — иронично поинтересовался Журавко в Telegram-канале.

К посту экс-нардеп прикрепил слова Зеленского из Instagram, где он советует украинцам отмечать праздник дома в кругу близких. Ранее Алексей Журавко прокомментировал новость, что его экс-коллега Надежда Савченко уехала жить в деревню.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков удивился, как власти Украины могут осуждать марш в честь нацистской дивизии и одновременно поклоняться националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу, передает НСН.