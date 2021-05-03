Одесса ответила на призыв исправить русскоязычный гимн города

Одесса, 3 мая. Городской совет, вероятно, не проголосует за изменение одесского гимна, так как жителей все устраивает, заявил мэр Геннадий Труханов.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. По словам мэра Одессы, это решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой. Также он добавил, что не намерен лично проявлять инициативу по замене или изменению гимна города.

«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает», — подчеркнул Труханов.

Ранее сообщалось, что жители Одессы возлагают живые цветы к Дому профсоюзов, где семь лет назад погибли 48 человек в результате пожара в здании и столкновений в центре города.