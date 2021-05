Первомайское шествие в Портленде превратилось в беспорядки, есть задержанные

Портленд, 3 мая. Полицейские Портленда штата Орегон задержали шесть человек во время массовых беспорядков. Протестующие били витрины и разрисовывали стены, сообщает телеканал Fox News.

По сведениям правоохранительных органов, на 1 мая в Портленде прошло несколько демонстраций, которые в большинстве своем были мирными, однако одна из них переросла в массовые беспорядки. Около 130 человек собрались двумя группами у здания Иммиграционной и таможенной полиции США и у Шеманского парка. Оттуда они выдвинулись в сторону городской мэрии, по пути занимаясь вандализмом — были разбиты витрины магазинов и расписывая стены домов.

«Демонстранты повредили окна трех кофеен Starbucks и нарисовали граффити на стене отеля Hilton», — сообщили полицейские у себя на официальной странице в Twitter.

Протестующие проигнорировали просьбы силовиков разойтись и продолжили разбивать окна, один из мужчин угрожал правоохранителю ножом-бабочкой. Сотрудникам полиции пришлось применить силу. В итоге были задержаны шесть человек. У демонстрантов изъяли молотки и рогатку.

«Ситуация накалилась, когда человек размахивал ножом, угрожая офицеру, хотя тот просто выполнял свою работу. Офицер проявил спокойствие и профессионализм и благополучно задержал этого подозреваемого», — заявил начальник правоохранительных органов Портленда Чак Ловелл.

Эпицентр протеста

Портленд считается эпицентром борьбы за права национальных меньшинств. Это произошло, потому что на протяжении всего XIX века в нем было запрещено проживать чернокожим, город считался одним из самых «белых» в США.

По данным 2010 года общее число афроамериканцев в Портленде составляло 6,3% от всего населения. Со временем в Портленд переехали многочисленные активисты с левыми взглядами, которые выступают в поддержку сексуальных меньшинств и против расизма. На фоне митингов, связанных с убийством Джорджа Флойда, противостояние обострилось, и городе участились столкновения между американскими консерваторами и антифа.