Труп мужчины обнаружили на месте пожара в Сосновом Бору

Санкт-Петербург, 3 мая. В садоводстве «Энергетик» в городе Сосновый Бор сгорел дом. При пожаре погиб его хозяин.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, при обследовании сгоревшего здания был найден труп 43-летнего местного жителя. Предположительно он погиб после многочисленных ожогов и травм. Труп направили в морг, чтобы установить точную причину смерти.

Пожар произошел на площади 48 кв. метров. Дом тушили восемь спасателей и две единицы техники. Пожарные дознаватели и полиция организовали проверку по факту происшествия.

Еще один похожий инцидент произошел в садовом доме на юго-западе Петербурга, сообщал ФАН. Огонь охватил деревянный дом размером пять на семь метров. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, в 02:16 пожар был ликвидирован.