Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Общество
Режиссер Александр Вартанов через ФАН поздравил Данилу Козловского с днем рождения
12:59
Экономика
Стоимость электричества в Литве существенно уменьшилась
12:58
Политика
Экс-депутат Рады Олейник заявил о пьянстве миссии ОБСЕ в Донбассе
12:56
Происшествия
Очевидец рассказал о сильном пожаре на красивейшем пляже Севастополя: появилось видео
12:56
Экономика
Аналитик оценил газовые амбиции Варшавы
12:48
Происшествия
В Башкирии брат напал с ножом на свою сестру и ее друга
12:46
Политика
Политолог объяснил стремление Зеленского встретиться с Путиным
12:44
Политика
Жители Иркутска потребовали к 9 мая сменить цвет праздничного оформления
12:42
Происшествия
Двое детей и пять взрослых пострадали в ДТП на подъезде к Чебоксарам
12:40
Спорт
Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова вошла в совет директоров клуба
12:40
Происшествия
Москвичка обвинила мужа в изнасиловании ее сына
12:36
Политика
В ЛНР заявили об обнаружении в жилых районах запрещенной военной техники ВСУ
12:33
Шоу-бизнес
Алсу в черном костюме на вечеринке Киркорова сравнили с покойной Юлией Началовой
12:32
Общество
Уехавший во Францию россиянин оценил непростую жизнь в Европе
12:32
Общество
Корреспондент ТАСС Игорь Каленич умер на 58-м году жизни
12:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у границы России и Монголии
12:30
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на железный информационный занавес Запада
12:29
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов частным циркам
12:29
Общество
Дагестан — лидер по числу матерей-героинь
12:26
Экономика
Курс альткоина Ethereum обновил исторический максимум
Все новости

Еврокомиссия может разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам

  /   Обновлено: 03 мая 2021 12:24
Общество
Еврокомиссия может разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам
pixabay.com  /  csr_ch

Москва, 3 мая. Иностранным гражданам могут разрешить въезд в страны Евросоюза в случае прохождения вакцинации. С такой инициативой выступили в Еврокомиссии.

Посещение европейских стран будет доступно для иностранцев, которые прошли полный цикл вакцинации препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Порядок пересечения границ государства смогут определять самостоятельно. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.

Тем временем Болгария заявила о готовности принимать российских туристов, привитых вакциной «Спутник V». Препарат включили в список одобренных местным минздравом вакцин.

еврокомиссия вакцинация въезд
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 213558 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 96362 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 76529 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 46303 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 40251 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Общество / Еврокомиссия может разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам
Рейтинг@Mail.ru