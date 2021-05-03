Еврокомиссия может разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам

Москва, 3 мая. Иностранным гражданам могут разрешить въезд в страны Евросоюза в случае прохождения вакцинации. С такой инициативой выступили в Еврокомиссии.

Посещение европейских стран будет доступно для иностранцев, которые прошли полный цикл вакцинации препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Порядок пересечения границ государства смогут определять самостоятельно. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.

Тем временем Болгария заявила о готовности принимать российских туристов, привитых вакциной «Спутник V». Препарат включили в список одобренных местным минздравом вакцин.