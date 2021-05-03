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Украинцы вытесняют молдавское масло с местного рынка

Экономика
Украинцы вытесняют молдавское масло с местного рынка
pxhere.com

Кишинев, 3 мая. Подорожание молдавского подсолнечного масло сыграло на руку украинским поставщикам. Об этом для «Комсомольской правды» пишет корреспондент из Молдавии Павел Мунтян.

Он отметил, что ровно в тот момент, когда молдавское подсолнечное масло подорожало до 36 леев за бутылку, в магазинах появилось оно же, только украинское, но на 10 леев дешевле. Молдавские производители объясняли подорожание ростом мировых цен на подсолнечник и готовый продукт, но, как указал журналист, Украины, видимо, это не коснулось.

«Мне кажется я начал понимать, почему до сих пор забор у президентуры не срезали. Соберутся фермеры, осенью или в конце лета. И как приедут на тракторах к президентуре», — пишет один из читателей газеты.

Однако не исключено, что в ближайшие месяцы ситуация на молдавском рынке продовольствия изменится. Правительство Украины ранее сообщило, что с 1 мая 2021 года резко ограничит экспорт подсолнечного масла. Украинские власти пошли на такой шаг, чтобы избежать дальнейших скачков цен на основные продукты питания в стране.

украина молдавия продовольствие подсолнечное масло
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