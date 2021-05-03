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АвтоВАЗ внес изменения в конструкцию Lada Vesta

Экономика
АвтоВАЗ внес изменения в конструкцию Lada Vesta
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 3 мая. Представители компании прислушались к отзывам автовладельцев и изменили конструкцию Lada Vesta, чтобы исправить проблему при проезде небольших неровностей.

Инженеры АвтоВАЗа внесли изменения в модель Lada Vesta, чтобы исправить «популярный» конструктивный недостаток. Во время езды по неровной поверхности в задней части автомобиля появлялись стуки — теперь в машине скорректировали верхние опоры задних амортизаторов.

Обновленные опоры начали устанавливать на Lada Vesta в кузовах седан и универсал с февраля этого года. Теперь автовладельцы не услышат характерных звуков в задней подвеске автомобиля при преодолении неровной поверхности.

Примечательно, что жалоба на стуки появилась в сообществе со старта продаж. В АвтоВАЗе заявили, что конструкцию изменили из-за услышанных замечаний. Конструкторы увеличили толщину резинового элемента, а также модернизировали корпус верхней опоры задних амортизаторов.

Недавно столичный центр АвтоВАЗ по инжинирингу разместил объявление о поиске инженеров-конструкторов. Возможно, это связано с планами компании по расширению ассортимента линейки автомобилей и созданию принципиально новых моделей.

автоваз lada vesta конструктивный недостаток стуки в задней подвеске
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