АвтоВАЗ внес изменения в конструкцию Lada Vesta

Москва, 3 мая. Представители компании прислушались к отзывам автовладельцев и изменили конструкцию Lada Vesta, чтобы исправить проблему при проезде небольших неровностей.

Инженеры АвтоВАЗа внесли изменения в модель Lada Vesta, чтобы исправить «популярный» конструктивный недостаток. Во время езды по неровной поверхности в задней части автомобиля появлялись стуки — теперь в машине скорректировали верхние опоры задних амортизаторов.

Обновленные опоры начали устанавливать на Lada Vesta в кузовах седан и универсал с февраля этого года. Теперь автовладельцы не услышат характерных звуков в задней подвеске автомобиля при преодолении неровной поверхности.

Примечательно, что жалоба на стуки появилась в сообществе со старта продаж. В АвтоВАЗе заявили, что конструкцию изменили из-за услышанных замечаний. Конструкторы увеличили толщину резинового элемента, а также модернизировали корпус верхней опоры задних амортизаторов.

Недавно столичный центр АвтоВАЗ по инжинирингу разместил объявление о поиске инженеров-конструкторов. Возможно, это связано с планами компании по расширению ассортимента линейки автомобилей и созданию принципиально новых моделей.