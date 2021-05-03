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Медный всадник и Петропавловская крепость «воспарили» над Петербургом

Общество
Медный всадник и Петропавловская крепость «воспарили» над Петербургом

Сотни дронов взмыли в небо Петербурга в честь открытия туристического сезона. Высокотехнологичное шоу поразило гостей и жителей Северной столицы.

«Салюты мы уже видели. А шоу дронов в Петербурге еще не видели. Надеемся посмотреть», — рассказывает гость города Игорь.

На глазах у зрителей множество огней превращались в символы города — Александра Невского, Медного всадника и разводные мосты. Часть «картин» стали победителями Международного фестиваля дронов. Например, «Петропавловская крепость» авторства Полины Рябцевой.

«Вообще, никогда не видел. Первый раз тут и очень красиво, завораживает! И вон смотрите, там мосты! Вообще очень красиво все», — делится впечатлениями житель города Сергей.

Пользователи социальных сетей прозвали беспилотники «светящимися мухами» и сравнили происходящее в небе с космосом. По мнению зрителей, необычные технологические шоу могут стать визитной карточкой Северной столицы.

«Все едут в Петербург. Это будет интересно, больше туристов привлечет. Да и вообще, технологии развиваются вперед. Поэтому тоже надо в ногу идти быстрее и лучше, чем другие страны», — рассуждает посетитель шоу Николай.

Однако очевидцы нашли и минусы у шоу. Фотографы расстроились, что картинка не передает всей красоты, которая происходила над Невой.

«В комиксах они (дроны. — прим. ФАН) используются как оружие, а здесь они дарят эмоции», — высказался гость представления Семен.

Посетители отметили, что на чудо техники пришло посмотреть «бесчисленное количество людей». Но так как шоу проходило в небе, каждый человек находился в первом ряду.

«Мне понравилось. Это очень классно, современно. Действительно, в ногу со временем, технологично. И мне кажется, это круто», — утверждает зрительница Елена.

петербург шоу дроны петропавловская крепость огни
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